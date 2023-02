Großreinemachen in Ratingen Bisher nur 200 Anmeldungen für den Dreck-weg-Tag

Am kommenden Samstag gibt es den traditionellen Dreck-weg-Tag in der Stadt. Doch so ganz ist man bei der Stadtverwaltung mit der Resonanz noch nicht zufrieden. 200 Anmeldungen gebe es bereits, hieß es auf RP-Anfrage, das Doppelte wäre aber wünschenswert. Bereits am Freitag gehen einige Schulen an den Start und sammeln ein, was die sogenannte Wegwerfgesellschaft hinterlassen hat. Am Montag trudelten weitere Anmeldungen ein, doch man erhofft sich eben deutlich mehr Bürger, die mitmachen.