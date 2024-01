Störungen im Verkehr Ratinger CDU – S6 könnte in Ost halten

Thomas betonte, dass vor vielen Jahren die S6 in einem 10-Minuten-Takt ab dem Ostbahnhof verkehrte. Dabei gab es den regulären 20-Minuten-Takt zwischen Köln und Essen, zusätzlich fuhr die S6 auch in einem separaten 20-Minuten-Takt zwischen Langenfeld und Ratingen Ost. So startete die S6 sechs Mal pro Stunde ab dem Ostbahnhof. Dabei hat die S-Bahn auf dem Gleis zwei wenige Minuten gewartet und ist dann auf demselben Gleis zurück nach Düsseldorf gefahren. Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Kreistagsfraktion die Verwaltung, gemeinsam mit dem VRR und der DB-Netz zu prüfen, ob die S6 aktuell oder auch in Zukunft bei ähnlichen Störungen wieder in Ratingen Ost halten kann, um die Bürger aus Velbert, Heiligenhaus und dem Ratinger Norden mitzunehmen.