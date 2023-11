Im Ratinger Stadtgebiet Ratinger Bürgersolarberatung stellt ihre Arbeit vor

In Folge der steigenden Energiepreise gingen in den vergangenen Jahren vermehrt private Photovoltaikanlagen ans Netz, so auch in Ratingen. Dabei überstieg zeitweise die Nachfrage das Angebot deutlich, auch hinsichtlich einer qualifizierten Erstberatung vor dem Kauf. Zu diesem Zweck wurde eine Gruppe Freiwilliger aus Ratingen extra geschult. Das Team bietet seit dem Frühjahr dieses Jahres unverbindliche und kostenlose Beratung rund um das Thema Photovoltaik an.