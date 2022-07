Neues für die Ratinger City : Bürgermeister: Wallhöfe bringen Besucherströme

Ratingen Nach dem Richtfest geht der Blick nach vorn: Die neue Ankermieter sollen die Innenstadt weiter beleben. Ein weiteres Hauptziel hatte der Rat bei seiner Entscheidung für die Neuentwicklung darin gesehen, an dieser zentralen Stelle urbanen Wohnraum zu schaffen.

Die Fertigstellung der Wallhöfe ist aus Sicht von Bürgermeister Klaus Pesch ein wichtiger Schritt mit Blick auf die weitere Innenstadt-Entwicklung. Die Ankermieter für die großen Geschäftsflächen im Erdgeschoss und im ersten Untergeschoss stehen mit Edeka, Aldi und Woolworth bereits fest. Damit sei eines der Hauptziele, die man mit der Neuentwicklung dieser Fläche verfolgt habe, bereits lange vor Fertigstellung erreicht, so der Verwaltungschef.

Dieses Ziel habe darin bestanden, im Herzen der Stadt großflächigen Einzelhandel zu ermöglichen. Denn gerade daran mangele es in der Altstadt mit seiner kleinteiligen Baustruktur. „Dieses historische Flair macht unsere Innenstadt einerseits so liebenswert“, sagte Bürgermeister Pesch. „Die Kehrseite ist aber, dass wir namhaften Einzelhandelsunternehmen, die mit ihren Geschäften viele Kunden anziehen, kaum Flächen anbieten können, die groß genug für ihren Bedarf wären. Ich bin sicher, dass die zusätzlichen Besucherströme, die in Zukunft die Wallhöfe ansteuern werden, der gesamten Innenstadt zugutekommen.“