Ratinger Bürgerservice Zusätzliche Schalter für Pässe

(RP/kle) Aufgrund der bevorstehenden Ferienzeit ist die Nachfrage nach Terminen im Bürgerbüro momentan wieder außergewöhnlich hoch. Viele Bürger schauen jetzt anlässlich einer geplanten Reise in ihre Ausweisdokumente und bemerken, dass diese bereits abgelaufen sind oder in Kürze ablaufen. Um dieser deutlich erhöhten Terminnachfrage gerecht werden zu können, werden im Bürgerbüro vom 15. Mai bis 16. Juni zusätzliche Schalter besetzt, an denen ausschließlich Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe beantragt werden können.