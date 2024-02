Veranstaltung in Ratingen Klimaschutzkonzept: Ratinger Bürger können ihre Ideen einbringen

In der Auftaktveranstaltung werden zunächst der Hintergrund des Vorhabens erläutert und der Prozessablauf skizziert. Anschließend können die Teilnehmer in einer interaktiven Diskussionsrunde ihre Perspektiven und Ideen zu verschiedenen Themen wie Mobilität, Anpassung an den Klimawandel oder Bauen und Wohnen mitteilen.