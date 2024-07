Herbe Kritik Bürger Union: Land lässt Ratingen bei Ganztag an Schulen allein

BU-Fraktionschef Rainer Vogt ergänzt: „Wir sind in Ratingen zum Glück vergleichsweise gut aufgestellt mit einer aktuellen Quote von etwa 68 Prozent an OGS-Plätzen zuzüglich etwa 10 Prozent an Plätzen in der Übermittagsbetreuung, bezogen auf die Gesamtschülerzahl in der Primarstufe. Darüber hinaus haben wir als Bürger Union viele aktuelle Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Versorgung unserer Kinder, so unter anderem an der Heinrich-Schmitz- Schule, der Wilhelm-Busch-Schule, der Johann-Peter-Melchior-Schule und der Karl-Arnold-Schule, mit auf den Weg gebracht.“