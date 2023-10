Ratinger Stadtgebiet Drei weitere Autos in Brand gesteckt

Gegen 5.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Heinrich-Hertz-Straße gerufen, weil ein dort abgestellter Ford Transporter brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Nur etwa 40 Minuten später, gegen 6.10 Uhr, wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert: Diesmal hatte ein an der Cranachstraße abgestellter Opel Insignia in Flammen gestanden. Auch hier war die Feuerwehr schnell vor Ort – allerdings brannte auch dieses Auto nahezu vollständig aus. Wenige Minuten später, gegen 6.20 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr dann über einen dritten Fahrzeugbrand in Kenntnis gesetzt: Dieses Mal hatte ein am Kreuzerkamp abgestellter Audi Q4 gebrannt. Auch beim Audi konnten die Feuerwehrkräfte trotz ihres raschen Eintreffens nicht mehr verhindern, dass der Wagen ausbrannte. Die Polizei fragt: Wer hat am Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brandorte gemacht oder kennt eine Person, die möglicherweise verdächtige Äußerungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht hat? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02102/9981-6210 entgegen.