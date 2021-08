Ratingen hilft : #ratingersteine malen für einen guten Zweck

Im vergangenen Jahr kamen bei der Spendenaktion rund 2800 Euro für den guten Zweck zusammen. Foto: RP/M. Friedsam

Ratingen Die Facebookgruppe #ratingersteine plant am Samstag, 14. August, von 8 bis 14 uhr eine Benefizaktion in Erinnerung an den siebenjährigen Leon, der vor einem Jahr an einem Hirntumor starb.

() Die Facebookgruppe #ratingersteine hat einmal mehr die Pinsel gezückt und die Farben ausgepackt. Bereits im vergangenen Jahr fertigten die Hobbykünstler rund 1000 farbenfrohe Glücksbringer, die im August gegen eine Spende den Besitzer wechselten. Der Erlös sollte dem siebenjährigen Leon, der an einem Hirnturmor erkrankt war, eine Therapie oder ein paar schöne Stunden mit seiner Familie bescheren. Diese erlebte Leon leider nicht mehr.

Dennoch kam die Aktion bei den Ratingern gut an. Der Stand der Ratinger Gruppe wurde regelrecht belagert. Der Erlös der Aktion in Höhe von 2822,30 Euro wurde schließlich in Abstimmung mit den Eltern des kleinen Leon an die Stiftung für innovative Medizin, die seltene Hirntumore bei Kindern erforscht, übergeben.