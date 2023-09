Von einem guten und intensiven Schlaf können Nachbarn der Wallhöfe zurzeit nur träumen. Grund: In einem Schreiben an die RP weisen sie noch einmal „auf die belastende Licht-Situation hin“. Schlaf- und Kinderzimmer der Gebäude am Düsseldorfer Platz 2 und an der Gartenstraße 3 seien betroffen.