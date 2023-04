Kriminelle Masche in Ratingen Bank-Mitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Das war geschehen: Gegen 14 Uhr erhielt ein 85-jähriger Ratinger einen schockierenden Anruf. Ein Mann, der sich am Telefon als Polizeibeamter ausgab, teilte dem Senior mit, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, in Folge dessen ein Kind verstorben sei. Um eine sofortige Inhaftierung der Tochter zu vermeiden, bot der angebliche Beamte eine Kautionszahlung an. Der geschockte Ratinger sicherte seine Hilfe zu und begab sich umgehend zu seiner Hausbank.