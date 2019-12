Ab sofort online : Ratinger Bäder richten neuen Gutschein-Shop ein

(RP) Ein Besuch in den Ratinger Bädern oder der Sauna Lintorf bringt neue Energie für den Alltag und kommt auch als Geschenk immer gut an. Daher haben die Ratinger Bäder nun ihr Shopangebot erweitert.

Direkt zu Hause ausgedruckt oder auf Wunsch per E-Mail an den Wunschempfänger verschickt, erreicht der digitale Geschenkgutschein auf schnellstem Weg sein Ziel. Die Zahlung kann per Sofortüberweisung oder mit gängigen Karten wie beispielsweise Mastercard oder VISA erfolgen.