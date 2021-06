Ratingen : Rüdiger Bertram liest für Schüler

Jugendbuchautor Rüdiger Bertram kündigte einen Kinofilm an. Foto: Liebfrauenschule

Ratingen Für einen echten Knüller sorgte der Jugendbuch-Autor Rüdiger Bertram im Rahmen einer Autorenlesung in der traditionsreichen erzbischöflichen Liebfrauenschule: Er kündigte einen Kinofilm an.

(RP) Der in Ratingen geborene Schriftsteller kündigte den Kinostart der gerade abgeschlossenen Verfilmung seines Romans „Der Pfad“ für den kommenden Februar an und sorgte bei den Teenagern gleichermaßen für Aufsehen und Anerkennung.

Bertram: „Ich habe den Film kürzlich zum ersten Mal in kompletter Länge gesehen und bin absolut begeistert.“ Im Film „Der Pfad“ spielt Julius Weckauf den pubertierenden Helden Rolf, der im Jahr 1941 gemeinsam mit seinem Vater (Volker Bruch) auf verschlungenen Wegen vor den Nazis aus Frankreich über die Pyrenäen nach Spanien zu fliehen versucht. „Spannung und geschichtliche Kenntnisse verdichten sich für Schüler im Roman zu einem kreativen Cocktail, der Lust aufs Lesen macht“, betonte Deutsch-Lehrerin Claudia Schmitz-Salditt in ihrer Begrüßung. Ihr war es gelungen, den Autor zu einer persönlichen Performance in seine Heimatstadt zu lotsen.