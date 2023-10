Ratinger Stadtgebiet Autobrand-Serie hält Polizei in Atem

Vier brennende Autos an einem einzigen Tag: Den ersten Brand registrierte die Polizei an einem Freitagmorgen gegen 5 Uhr an der Philippstraße. Dort hatte um 4.55 Uhr ein Anwohner einen lauten Knall gehört. Als er nach dem Rechten schaute, sah er, dass ein vor der Hausnummer 2 geparkter roter VW Polo in Vollbrand stand. Der Anwohner alarmierte daraufhin die Feuerwehr, die jedoch nicht mehr verhindern konnte, dass der Wagen ausbrannte.