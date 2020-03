Geschichte : Ratinger Archivar geht nach Meppen

Stadtarchivar Erik Kleine Vennekate verläßt Ratingen. Er freut sich auf die neue Herausforderung im Emsland. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Nach 30 Jahren in Ratingen lässt die Stadtverwaltung Erik Kleine Vennekate ziehen – ins Kreisarchiv Emsland.

Mit seinem profunden Wissen der Ratinger Geschichte hat es Erik Kleine Vennekate verstanden, Besuchern und Ratsuchenden, Teilnehmern von Stadtführungen und Zuhörern bei seinen Vorträgen eine geschärfte Sicht auf die Geschehnisse der Vergangenheit zu vermitteln.

Nach 30 Jahren in Ratingen lässt die Stadtverwaltung ihn nun ziehen – nach Meppen ins Kreisarchiv Emsland. Auch dort geht er ins Stadtarchiv, wie es in den vergangenen Jahren in Ratingen war.

Info Themenabend im Medienzentrum Vorschau: Beim Themenabend „1945 – Trümmer, Tod und Trauer“ am Donnerstag, 26.März 2020, 18 Uhr im Medienzentrum hält auch Erik Kleine Vennekate noch einmal einen Vortrag. 13. April 1945: Massaker am Wenzelnberg, Dr. Hella-Sabrina Lange, Stadtmuseum/Stadtarchiv Langenfeld. NS-Herrschaft und Kriegsende im Regierungsbezirk Kattowitz (Oberschlesien), Dr. Frank Mäuer, Historiker, Essen. Luftangriff, Mord und Einmarsch. Die letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs in Ratingen, Erik Kleine Vennekate M.A., Stadtarchiv Ratingen. Kriegsende und Besatzung im Kreis Düsseldorf- Mettmann, Joachim Schulz-Hönerlage, Kreisarchiv Mettmann.

Wikipedia plaudert aktuell aus, dass Ratingen am 31. Dezember 2017, also vor drei Jahren, 92.487 Einwohner zählte. 1000 Männlein und Weiblein gab es hier vor 744 Jahren (in sechs Jahren winkt ein Stadtjubiläum), als die Stadtrechte verliehen wurden.

Über beide Zeiten weiß Kleine Vennekate aus dem Hut zu berichten. Doch er setzte sich in der intensiven Zeit in Ratingen für viele Projekte ein, die irgendwo dazwischen lagen.

Ob es die Zeiten rund um den Ersten und auch den Zweiten Weltkrieg ging, um Projekte kooperativer Digitalisierung im Internet, wo in vergleichenden Veröffentlichungen auch andere Kommunen mitteilten, was wann bei ihnen eine Rolle spielte – Kleine Vennekate war zuverlässig dabei.

Und wenn sich ein Historiker erinnert, dann passiert das weniger in Jahrzehnten-Sprüngen – dann wird in Jahrhunderten gedacht. Manchmal aber auch kleinteilig.

Dazu gehört die Aufarbeitung des Fotomaterials aus dem Nachlass von RP-Fotograf Reiner Klöckner, für die eine zuverlässige Gruppe der Ratinger Jonges samt einiger Ratingerinnen zuständig ist. Die weitere Bearbeitung des „Rohmaterials“ im Stadtarchiv erfolgt in drei Schritten: Zur Sichtung müssen die Negative nach und nach digitalisiert werden.

Die inhaltliche Bestimmung der Fotos erfolgt durch die oben erwähnte ehrenamtliche Gruppe, die sich seit 2011 jede Woche im Stadtarchiv trifft und ihre Ergebnisse handschriftlich dokumentiert. Um diese Gruppe hat sich Kleine Vennekate stets helfend gekümmert.

Blickt er zurück auf seine Arbeit, sagt er auch: „Allein drei Filme aus dem Material von Hans Kürten haben wir im Archiv bearbeitet und den größten davon auf DVD herausgebracht. Die alte Filmtechnik, mit der wir arbeiteten, war einfach herrlich. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, eine DVD zu produzieren? Außerdem lagen mir Schulprojekte und thematische Stadtführungen sehr am Herzen.“

Kleine Vennekate wohnt weiterhin in Ratingen. Er freut sich auch auf seinen neuen Wirkungskreis, wo er als flotter Fünfziger immerhin noch 15 Jahre zu arbeiten hat. „Und ich habe Lust auf etwas Neues in einem gut aufgestellten Archiv mit größerem Team. Obwohl ich natürlich einiges in Ratingen zurücklasse und wir hier tolle Projekte gemacht haben“, betonte er jetzt im RP-Gespräch.

Das Kreisarchiv Emsland ist das Langzeitgedächtnis der Kreisverwaltung. Es hat die Aufgabe, Dokumente zur Geschichte des Landkreises und seiner Region zu sichern, zu übernehmen, zu verwahren, zu erschließen, zu erforschen, zu veröffentlichen oder sonst nutzbar zu machen.