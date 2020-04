Corona : Atemschutzmasken – sinnvoll, aber in Ratingen Mangelware

Atemschutzmasken – sinnvoll, aber in Ratingen Mangelware

Profis wie hier in einer Zahnarztpraxis, setzen auf spezielle FFP3 Atemschutzmasken. Aber auch simple Alltagsversionen sind knapp. Foto: dpa/Robert Michael

Ratingen (db) Das flächendeckende Tragen von Atemschutzmasken ist spätestens, nachdem das thüringische Jena als erste deutsche Stadt seine Bürger zum Tragen der Schutzmasken verpflichtet hat, ein Dauerthema.

Die Landesregierung in NRW ist vorerst gegen eine solche Schutzmasken-Tragevorschrift und verweist derweil auf den freiwilligen Schutz mit den Atemmasken. Allerdings sieht man immer mehr Bürger, auch in Ratingen, entweder mit selbst genähten Masken oder Papiermasken auf den Straßen. Und auch der Ruf von Experten, provisorische Atemmasken in der Öffentlichkeit zu tragen, wird immer lauter. Das großes Problem dabei: Es gibt von den Masken – vor allem von den hochwertigen sowie Viren und Bakterien abweisenden partikelfiltrierenden Halbmasken vom Typus FFP 3 – aktuell viel zu wenig. Besonders Krankenhäuser und Altenheime leiden darunter, aber nicht nur sie.