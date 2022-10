Ratinger Verkehrsproblem : BU: Diese Ampel ist überflüssig

So sieht die Vorampel am Wilhelmring aus. Die Stadt soll prüfen, ob die Ampel überhaupt noch eine Funktion hat. Foto: RP/Bürger Union

Ratingen Es geht um eine alte Vorampel am Wilhelmring: abschalten oder abmontieren? Schon seit Jahren sind an diesem Standort keine Rettungsfahrzeuge mehr im Einsatz, sondern ausschließlich am Standort Am Sonnenschein in Lintorf aktiv.

(kle) Hat diese Ampel noch einen Sinn? Aus Sicht der Fraktion der Bürger Union (BU) eher nicht. In einem neuen Antrag geht es um die Vorampel im Bereich des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Wilhelmring in Fahrtrichtung Maubeuger Ring. Die Verwaltung soll prüfen, ob man die Ampel inaktiv schalten und oder sogar abmontieren kann. Diese Vorampel sei vor Jahrzehnten mit Blick auf die Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Wilhelmring, Maubeuger Ring, Hochstraße und Brückstraße installiert worden, um eine ungehinderte Ausfahrt der damals auf dem angrenzenden Grundstück stehenden Rettungsfahrzeuge des DRK zu gewährleisten.

Jedoch seien schon seit Jahren an diesem Standort keine Rettungsfahrzeuge mehr im Einsatz, sondern ausschließlich am Standort Am Sonnenschein in Lintorf aktiv. „Insofern erscheint uns die Vorampel überflüssig und sollte, gerade weil sie noch nicht auf LED-Technik umgestellt ist und erhebliche Mengen an Energiekosten und auch Wartungskosten verursacht, umgehend deaktiviert werden. Mittelfristig halten wir auch eine komplette Deinstallation für sinnvoll, da eine Reaktivierung des Standortes Hochstraße 42 als Rettungswagen-Einsatzstandort als ausgeschlossen angesehen werden kann“, betonte BU-Fraktionsvorsitzender Rainer Vogt.