Musik, Schauspiel, Poetry : Kleinkünstler gestalten Abend zum Thema Menschenrechte

Musiker, Schauspieler und Poetry-Slammer bieten am 23. September, im Lux ihre Ansichten zum Thema Menschenrechte dar. Darunter auch das Kabarett Westhäkchen. Foto: Lux

Ratingen Zum 50-jährigen Geburtstag der Ratinger Gruppe von Amnesty International laden die Mitglieder ins Jugend- und Kulturzentrum Lux. Zu Gast sind Kleinkünstler verschiedener Sparten.

Amnesty International hat seit 50 Jahren einen Anker in der Dumeklemmerstadt. Die Ratinger Gruppe macht seit vielen Jahren mit Aktionen und Veranstaltungen auf das Thema Menschenrechtsverletzungen in all seinen Facetten aufmerksam. Zum Geburtstag spendiert die Ratinger Amnesty-Gruppe jetzt einen ganz besonderen Kleinkunstabend.