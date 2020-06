Allianz Bildung und Lernen Ratingen : Zum Geburtstag gibt es eine Broschüre

Seit fünf Jahren engagiert sich der Verein Allianz für Bildung und Lernen in Ratingen West. Bildungspaten und Jobcoaches unterstützen Schüler auf dem Weg ins Berufsleben. Ein Fest zum Geburtstag gibt es nicht.

„Einzelne Projekte gab es schon immer“, erinnert sich Geschäftsführerin Maymol Devasia-Demming an die Anfänge. „Vor fünf Jahren suchten wir dann nach einem nachhaltigeren, langfristigen Konzept.“ Und so schlossen sich vor fünf Jahren eine Handvoll engagierter Ehrenamtler zur Allianz Bildung und Lernen zusammen.

Die Aufgaben des gemeinnützigen Vereins ruhen auf drei Säulen. In einer Bildungspatenschaft übernehmen ehrenamtliche Paten die individuelle Betreuung eines Schülers ab Klasse fünf. „Gemeinsam festigen sie die Arbeitsstruktur und wiederholen Schulstoff“, so Maymol Devasia-Demming. Ältere Schüler erhalten Unterstützung bei ihrem Schulabschluss und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Immer arbeiten die Paten in enger Abstimmung mit Schule und Lehrern – und keinesfalls in Konkurrenz zu den Eltern“, so Devasia-Demming.