Ratinger Politiker Steffen neuer Chef der Kreis-FDP

(RP/kle) Es war durchaus eine Zäsur. Am Montag hielt die FDP im Kreis Mettmann ihren ordentlichen Parteitag ab, der einen Führungswechsel in der Kreis-FDP markierte. Nach vierzehn Jahren an der Parteispitze hatte der Landtagsabgeordnete Dirk Wedel erklärt, nicht erneut als Vorsitzender zu kandidieren. Die Freien Demokraten wählten mit knapp 80 Prozent den Vorsitzenden der FDP Ratingen, Alexander Steffen, zu ihrem neuen Kreisvorsitzenden.