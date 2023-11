Ratten in Breitscheid Falsche Schädlingsbekämpfer zocken Bürger ab

Kunden sollten sich standfest weigern, Dienstleistungen direkt an der Haustür zu bezahlen, so die Verbraucherzentrale. „Sie haben das Recht, die Rechnung überprüfen zu lassen, zum Beispiel bei Ihrer Verbraucherzentrale.“ Einmal gezahltes Geld sei nur schwer zurückzuerhalten. „Herauszufinden, wer hinter einem unseriösen Notdienst steht, ist oft unmöglich“, so die Verbraucherschützer. „Adressen werden erfunden. Die Steuernummer wird auf der Rechnung mit ,in Gründung‘ angegeben. Im Internet agieren Vermittler, die dann nicht selbst die Verträge mit Ihnen schließen, sondern Dienstleister aus Ihrer Gegend schicken.“