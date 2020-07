Ärger in der Rosendalstraße : Wohnanhänger parken Rosendalstraße zu

Ratingen Rund ein Dutzen Wohnwagen, Wohnmobile, Triler und Pferdeanhänger stehen ungenutzt in der Homberger Rosendalstraße. Die Anwohner ärgern sich. Das Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig.

() Die Anwohner der Rosendalstraße ärgern sich. Wohnwagen, Wohnmobile und Trailer stehen am Fahrbahnrand. „Einige stehen dort bereits seit Monaten“, berichtet ein Anwohner, der seinen Namen nicht veröffentlicht wissen will. Inzwischen haben die Nachbarn Zettel an die Anhänger geheftet. Darauf bitten sie die Dauerparker einen anderen Stellplatz zu suchen. Ohne Erfolg. Im Gegenteil: „Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass man hier unbehelligt sein Fahrzeug abstellen kann. Es kommt jede Woche eines dazu“, so der Homberger. Darunter Kennzeichen aus Düsseldorf oder dem süddeutschen Raum. Das ist nicht nur optisch ein Ärgernis – einige Anwohner haben Schwierigkeiten, aus ihren Einfahrten zu kommen.