Szene : Vorweihnachts-Jazz im Tragödchen

Mit dem Jazzgitarristen Axel Fischbacher kommt ein alter Bekannter zurück ins Tragödchen an der Grütstraße. Foto: Fischbacher

Ratingen Gitarrist Axel Fischbacher bringt Jörg Seidel, Petr Dvorski und Ulf Stricker mit auf die Bühne.

(RP) Jazzgitarrist Axel Fischbacher, 1956 in Lübeck geboren, zählt schon lange zu den Spitzensolisten der europäischen Szene. Zu Beginn seiner Karriere noch oft als Sideman diverser Rock- und Popkünstler beschäftigt, wendete er sich schnell und exklusiv dem Jazz zu – und das überaus erfolgreich: Fischbacher veröffentlichte elf Alben als Bandleader, und wirkte bei über 50 Tonträgeraufnahmen mit. Neben diversen Bandprojekten und Tourneen ist er außerdem Initiator und künstlerischer Leiter mehrerer Jazz-Konzertreihen (mit inzwischen über 20 Konzerten im Tragödchen).

Für Donnerstag, 19. Dezember, hat er mit Jörg Seidel (Gitarre, Gesang), Petr Dvorski am Bass und Ulf Stricker am Schlagzeug wieder ab 20 Uhr drei Ausnahmemusiker ins Tragödchen (Buch-Café Peter & Paula. Grütstraße. 3-7, Ratingen) gelockt.

Mit Jörg Seidel hat Axel Fischbacher einen der erfolgreichsten und versiertesten Vertreter des swingenden Jazz eingeladen. Der Bremerhavener Musiker, der 20 Jahre lang mit Bill Ramsey gearbeitet hat und seit 2007 mit dem Schauspieler Ron Williams tourt, hat sich als Instrumentalist wie als virtuoser Scat-Sänger im gesamtendeutschen Sprachraum einen hervorragenden Ruf erspielt. Seine gerade erschienene neue CD „Happy Birthday, Mr. Cole“ - eine Hommage an das Nat King Cole Trio - ist für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ nominiert worden. Seit 2015 präsentiert Jörg Seidel zudem ein jazz-affines Udo Jürgens-Programm, das in Deutschland und Österreich für eine große mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Jörg Seidel sei, so der Jazzjournalist und Gitarrenexperte Alexander Schmitz, ein „autodidaktisches Faszinosum...einer, der sich mit Herz und Verstand dem Swing verschrieben hat und darin zu den Besten gehört.

Der Bassist Petr Dvorsky studierte am Jazz Konservatorium von Jaroslav Jezek in Prag und klassische Musik bei den hochehrwürdigen Professoren Jan Kment, Vaclav Fuka und Jiri Valenta. Er ist einer der besten Jazz-Musiker Tschechiens und war von 2003-2013 Mitglied der Czech Radio Bigband. Mit seiner aktuellen Band, dem Emil Viklicky Trio feat. Ernie Adams am Schlagzeug trat er 2017 im Chicago Metropolis Performing Arts Centre auf.

Der 1977 in Düsseldorf geborene Schlagzeuger Ulf Stricker hat sich in der Drummerszene besonders durch seinen Einsatz von elektronischen Instrumenten in Kombination mit dem akustischen Drumset einen Namen gemacht.