Düsseldorfer Idee : Ausbilderkreis hilft bei Suche nach Fachkräften

Ratingen (RP) Immer mehr Arbeitgeber schätzen das Angebot des 1969 gegründeten gemeinnützigen Düsseldorfer Ausbilderkreises, dessen Einzugsbereich sich in alle Richtungen ausweitet. „Das neue Jahresprogramm bietet hochwertige workshops und Informationsveranstaltungen rund um das auf den Nägeln sehr vieler Arbeitgeber brennende Thema Fachkräftebeschaffung und Fachkräftebindung an.“ sagt der Ratinger Wolfram Brecht, Vorsitzender des Kreises, zur Entwicklung.

Azubimarketing auf allen Kanälen, Employer Branding (Stärkung der Attraktivität als Arbeitgeber), Mobilisierung von Reserven im In- und Ausland, Storytelling (wie produziert man fesselnde Inhalte?), Internationale Entwicklungszusammenarbeit in der Beruflichen Bildung, Webbasiertes Video-Interview mit Bewerbern, erfolgreiche interkulturelle Kommunikation (ein online-workshop), Berufliches Gesundheitsmanagement, IT-Einsatz in der Bewerberansprache und Personalbeschaffung (künstliche Intelligenz etc.) sind nur einige Stichworte, mit denen sich im kommenden Jahr der Ausbilderkreis befasst. Dafür hat der Verein hochkarätige Referenten engagiert.Man plant in 2020 die Gründung eines Runden Tisches für Ausbilder, um sich regelmäßig über Fragen und Probleme auszutauschen und nach best-practice-Lösungen zu suchen. Interessierte Arbeitgeber können sich in den Einladungsverteiler aufnehmen lassen und durch Beitritt zum Netzwerk von Arbeitgebern, Bildungseinrichtungen, Wirtschaftsorganisationen, Hochschulen, Trainern und Berufskollegs sich und dem Verein größtmöglichen Nutzen bringen. Durch eine schlanke Struktur und ehrenamtliche Vereinsführung kann der Düsseldorfer Ausbilderkreis seine Leistungen zu folgendem Jahresentgelt anbieten: 120 Euro für die kostenfreie Teilnahme einer Person, 240 Euro für die kostenfreie Teilnahme von beliebig vielen Personen des Mitglieds. weitere Infos über die Homepage www.ausbilderkreis-duesseldorf.de. Dort können sich auch neue Mitglieder registrieren lassen.