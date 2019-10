Wirtschaft : Ratinger Experten stellen sich vor

Ratingen Unternehmer und Privatpersonen lernen Dienstleister aus der Nachbarschaft kennen.

Nach Expertentagen im Museum, dem Industriemuseum Cromford und dem Konzerthaus zum Haus, bietet der 6. Ratinger Expertentag nun Handfestes zum Anfassen in den Räumen von Parkett Bottke, Am Ostbahnhof 3a. Das jüngste Mitglied des Ratinger Unternehmer Netzwerkes (RUN) e.V. öffnet seine eigenen Tore für 14 Ratinger Dienstleister, die in ungezwungener Atmosphäre an kleinen Ständen für Gespräche zur Verfügung stehen.