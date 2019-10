Verkehrsunfall : Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Ratingen Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

(RP) Bei einem Unfall auf der Mettmanner Straße sind zwei Menschen verletzt worden. Am frühen Montagabend, 28. Oktober 2019, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Solinger mit seinem Skoda die Mettmanner Straße. In Höhe der Bushaltestelle „Buschmühle“ geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Volvo einer 62-jährigen Ratingerin. Die Volvo-Fahrerin wurde schwer verletzt. Der Solinger wurde leicht verletzt. Es entstand an beiden Autos Totalschaden von etwa 11.000 Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.