Verkehrsunfall : Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Ratingen Die Fahrzeuge schleuderten über den Radweg und kamen erst in der Böschung an einem Baum zum Stehen.

Gegen 12:15 Uhr fuhr der Düsseldorfer mit einer Begleiterin in seinem BMW 3er über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf, als die ihm entgegenkommende Fahrerin eines BMW 530D ruckartig und ohne erkennbaren Grund die Fahrspur wechselte und in den Gegenverkehr geriet. Der 50-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beide BMW schleuderten von der Straße über den angrenzenden Radweg und kamen erst in der Böschung an einem Baum zum Stehen. Rettungswagen brachten die schwer verletzte Ratingerin sowie den leicht verletzten Düsseldorfer in umliegende Krankenhäuser. Die Beifahrerin des Düsseldorfers blieb glücklicherweise unverletzt.