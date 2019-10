Unfall in Ratingen : 84-Jähriger übersieht parkenden Lastwagen - zwei Schwerverletzte

Unfall in Ratingen

Ratingen Beim Zusammenstoß mit einem parkenden Lastwagen sind ein Autofahrer und seine Beifahrerin in Ratingen schwer verletzt worden.

Der 84-jährige Mann habe am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr beim Fahren auf dem Breitscheider Weg in Richtung Lintorfer Weg einen am rechten Straßenrand parkenden, unbeleuchteten Lastwagen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß.