Thom Herrenmoden und Weinschenken feiern Beruflicher Neustart hat sich gelohnt

„Ich habe beruflich nach einer neuen Herausforderung gesucht“, so Thomas Angst vor einem Jahr. Bis dahin führte er einen Elektromeisterbetrieb. Mehrfach kam dem leidenschaftlichen Ratinger zu Ohren, dass Herrenausstatter in der Innenstadt unterrepräsentiert seien. Also fasste sich Angst ein Herz und gründete an der Bechemer Straße 19 das Geschäft Thom.Herrenmode. Als Quereinsteiger in der Branche baute Angst auf Unterstützung von Fachkräften, ums einen Traum zu verwirklichen.