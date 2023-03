Ratinger Innenstadt Täter sprengen Geldautomaten in zwei Banken

Das ist bisher bekannt: Gegen 4.20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen laute Knallgeräusche von der Düsseldorfer Straße. Alarmierte Einsatzkräfte der Ratinger Polizei stellten fest, dass unbekannte Täter zwei Geldautomaten unterschiedlicher Geldinstitute in der Ratinger Fußgängerzone gesprengt hatten. Dabei handelt es sich um die Santander-Bank und die Deutsche Bank. Betroffen waren ein Geldautomat, der in der Bankfiliale an der Düsseldorfer Straße 22 aufgestellt war, sowie ein Geldautomat, der unmittelbar gegenüberliegend an der äußeren Häuserfassade angebracht war.