Nach Umzug der Postfächer Postfachkunden bemängeln Parkplatzsituation

In seiner Not wandte er sich an die DHL-Group und erhielt vier Wochen später eine E-Mail, in der er um Geduld gebeten wurde. Im Mai teilte der Kundenservice der Deutschen Post ihm mit: „Es gibt wohl sechs bis zehn Parkplätze entlang der Straße.“ Westarp ärgert sich. Er passiere häufig die Bahnstraße, sagt er, freie Parkplätze seien eine Seltenheit.