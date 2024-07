Ratingen als Einkaufsstadt Ratinger geben ihr Geld woanders aus

Wie so oft spricht das subjektive Empfinden eine andere Sprache als das nackte Zahlenwerk. Dirk Bongards, Chef von Ratingen Marketing, hat ein paar Fakten, die das lokale Standortmanagement, das aktuell neu besetzt wird, ermittelt hat: „Im April 2021 zählte man im Einzugsbereich Mitte 25 Leerstände. Im Februar 2023 waren es noch neun, davon vier in Vermittlung.“ Eine durchaus positive Entwicklung also und „im Vergleich zu anderen Innenstädten keine besorgniserregende Zahl an Leerständen“, so Bongards. Statistisch steht die Innenstadt also gar nicht so schlecht da.