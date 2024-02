Erfolg der Zollfahndung in Ratingen Zoll stellt unversteuerte E-Zigaretten sicher

Beamtinnen und Beamte des Zollfahndungsamts Essen stellten bereits am 25. Januar im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme in den Lagerräumen einer Speditionsfirma in Ratingen insgesamt 64 Europaletten mit unversteuerten E-Zigaretten fest und sicher. Diese wurden unter Umgehung der deutschen Verbrauchsteuern sowie lebens- und gesundheitsrechtlicher Vorschriften eingeschmuggelt.