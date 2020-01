Berliner Straße : Zeugensuche nach Hochhausbrand

Ratingen Nach dem Großeinsatz an der Berliner Straße geht es um Ursachenforschung.

(köh) Über 80 Feuerwehrleute kamen Montagabend an der Berliner Straße zum Einsatz. Gegen 20.05 Uhr waren sie zu einem Balkonbrand im vierten Stock eines neunstöckigen Hochhauses in Ratingen-West gerufen worden. In dem Haus leben nach Polizeiangaben von gestern 200 Menschen. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen (unsere Redaktion berichtete) und ein Übergreifen auf andere Etagen verhindern. Die unmittelbar zum brennenden Balkon gehörende Wohnung wurde durch Brandeinwirkung, Rauch und Ruß jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen und vorübergehend unbewohnbar. das teilte die Polizei gestern ergänzend mit.