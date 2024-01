ZeltZeit am Grünen See Künstler für den Ratinger Abend gesucht

Info

Termin Die Zeltzeit findet vom 16. bis 19. Mai auf dem Gelände am Grünen See statt. Am Freitag, 17. Mai, ab 19 Uhr ist der Quatsch Comedy Club zu Gast. Maddin Schneider steht am Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr auf der Bühne. Die Paveier rocken am Sonntag, 19. Mai, ab 19 Uhr das Festzelt.

Tickets Karten gibt es ab sofort im Internet.

zeltzeit-ratingen.de