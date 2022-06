Am 8. Juli : Ratingen zeigt Flagge für den Frieden

Die Flagge für den Frieden wird am 8. Juli wehen. Foto: RP/Stadt Ratingen

Ratingen Als Mitgliedsstadt der „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace) wird am 8. Juli vor dem Rathaus die Flagge der Mayors for Peace wehen.

(RP) Ratingen setzt ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen: Als Mitgliedsstadt der „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace) wird am 8. Juli vor dem Rathaus die Flagge der Mayors for Peace wehen.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar dieses Jahres wurde auch die europäische Sicherheitsordnung angegriffen. Die nuklearen Drohgebärden Russlands sind ein Tabubruch, die atomare Bedrohung ist so präsent wie lange nicht mehr. Mehr als 500 Städte in Deutschland zeigen mit der gemeinsamen Aktion in diesem Jahr ihre Solidarität mit der Ukraine und setzen sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen ein.

Alljährlich am 8. Juli erinnern die Mayors for Peace mit ihrem Flaggentag an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag vom 8. Juli 1996. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen. Zudem stellte der Gerichtshof fest, dass eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, „in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen, die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren Aspekten unter strikter und wirksamer internationaler Kontrolle führen.“