Solidarität mit Israel Banner hängt im Fenster des Ratssaals

Die Stadt hatte bereits Anfang Oktober ein sichtbares Zeichen gesetzt. „Wir verurteilen aufs Schärfste die furchtbaren Angriffe der Hamas auf Israel und stehen in dieser schweren Zeit solidarisch an der Seite Israels. Unser Mitgefühl gilt den Menschen dort, aber auch den Jüdinnen und Juden in unserer Stadt. Wir sind in Gedanken bei all denen, die um ihre Familienangehörigen und Freunde bangen und nehmen Anteil an dem unermesslichen Leid“, erklärten damals der Erste Beigeordnete der Stadt Ratingen, Patrick Anders, und der erste stellvertretende Bürgermeister Ewald Vielhaus.