Sparkasse übergibt Spenden Geldinstitut unterstützt nachhaltige Projekte

Regelrecht „geackert“ wird in der Velberter Gemeinschaftsgrundschule Nordstadt. Die Schule beteiligt sich an dem Projekt „GemüseAckerdemie“. Das bundesweit aktive Bildungsprogramm ermöglicht es den Schülern, gemeinsam mit ihren Lehrkräften ihr eigenes Gemüse anzubauen. Im Unterricht lernen die Kinder, welche Merkmale und Bedürfnisse die einzelnen Pflanzen haben. Und in der Praxis sehen sie, wie im schuleigenen Garten aus winzigen Samenkörnern „richtiges“ Gemüse wird. Bei Fragen stehen die Fachleute der „GemüseAckerdemie“ dem gärtnerischen Nachwuchs mit Rat und Tat zur Seite.