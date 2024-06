Aktion bringt 7500 Euro Yokogawa spendet an soziale Einrichtungen

Zwei städtische Einrichtungen konnten sich freuen: Am Montag überreichte die Yokogawa Deutschland GmbH einen Spenden-Scheck in Höhe von 7500 Euro an das Café Lichtblick und den Abenteuerspielplatz West. Die Spendenaktion, initiiert durch das Unternehmen, fand großen Anklang und war das Ergebnis der sportlichen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Yokogawa.