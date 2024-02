LVR Textilmuseum Cromford Kunstwerke aus Licht erschaffen

Das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen startet ein neues Programm für Erwachsene. Am Dienstag, 6. Februar, haben Interessierte erstmalig die Gelegenheit von 18.30 bis 20 Uhr an einem Workshop „Light Painting am Abend teilzunehmen“. Jenseits der regulären Öffnungszeiten, wenn es draußen dunkel ist, gibt es im Museum viel zu entdecken – und nicht nur das, Gäste können nun auch selbst kreativ werden. Ausgestattet mit Taschenlampen haben sie die Möglichkeit, im Herrenhaus der Textilfabrik Cromford Kunstwerke aus Licht zu erschaffen. Beim Einführungsworkshop in die Technik des Light Paintings werden im abgedunkelten Raum durch Langzeitbelichtung und Bewegung von Lichtquellen Kunstwerke in die Luft gemalt und fotografisch festgehalten. Unterschiedliche Materialien wie Strohhalme, Plexiglas oder Transparentpapier sorgen für stimmungsvolle Effekte und lassen außergewöhnliche, bunt leuchtende Kunstwerke entstehen. Oft werden die Lichtquellen mit Gegenständen kombiniert, die das Licht brechen, um zusätzliche Effekte zu erzielen. Der angebotenen Workshop richtet sich an Einsteiger, die sich mit der Technik und den Möglichkeiten des Light Paintings vertraut machen wollen. Tickets zum Preis von 15 Euro pro Person sind ab sofort im Internet buchbar. Die Teilnehmerzahl der Veranstaltung ist auf zwölf Personen begrenzt.