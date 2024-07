Ferien in Ratingen Teenager lernen, einen Podcast aufzunehmen

Der Sommerleseclub bietet noch bis zum 16. August in den städtischen Büchereien Programm an. In der Hauptstelle im Medienzentrum steht am Mittwoch, 24. Juli, ab 10 Uhr ein Manga-Workshop an, am Donnerstag, 25. Juli, ab 10 Uhr, lernen die Teilnehmer, mit einem 3-D-Drucker umzugehen und am Freitag, 26. Juli, ab 10 Uhr ist eine Blue-Bot-Vorlesestunde geplant. In Lintorf werden am Freitag, 26. Juli, ab 13 Uhr Steine bemalt, und ab 16 Uhr hören die Gäste Kinderbuchklassiker.