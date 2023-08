Wohnen in Ratingen Wohnungen des Bechemer Carrés komplett vermietet

Das verwundert nicht: „Der Mietpreis liegt im Mittel bei 12,17 Euro pro Quadratmeter und somit deutlich unter den Preisen, die ansonsten in Ratingen für vergleichbar ausgestattete Wohnungen anfallen“, so Juan-Carlos Pulido, Vorstandsvorsitzender von Essen-Nord. Die hochwertig ausgestatteten Wohnungen des Bechemer Carrés, zu denen auch Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage gehören, sind für junge Familien, Zwei-Personen-Haushalte sowie Senioren ebenso ideal wie für mobile Singles, die zwischen den umliegenden Städten und Ratingen pendeln. „Unsere Mieterinnen und Mieter bilden genau diese Zielgruppen ab“, berichtet Andreas Dargegen, Vorstandsmitglied der Essener Wohnungsgenossenschaft. „Die Rückmeldungen, die wir bislang erhalten haben, zeigen eine hohe Mieterzufriedenheit. Das freut uns natürlich sehr und entspricht voll und ganz unserer Zielsetzung.“