Stadtplanung : Wohnen auf altem Fabrikgelände

Beratung Über die Vorlage 199/2919 wird bei einer Sondersitzung am Donnerstag, 10. Oktober beraten. Der Bezirksausschuss Mitte hatte das Thema in die nächste Gremienrunde verwiesen. CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr hatte in den Plänen bis zu siebengeschossige Gebäude erkannt. Bei der Sondersitzung geht es auch um die Bebauung des Areals an der Polizeiwache sowie ums Umweltbildungszentrum am Blauen See.