Politik in Ratingen Wohnen auf ehemaligen Sportplätzen

„Zu bedenken sei auch, dass der ehemalige Sportplatz „Auf der Aue“ aufgrund von Anwohnerklagen nicht mehr als solcher nutzbar und seit Jahren ungenutzt ist. Die beiden Grundschulen in Ost verfügen über keinen Sportplatz in der Nähe und müssen bis Homberg ausweichen. Zudem werden Flächen für Wohnen in Ratingen dringend gesucht“, so Christian Wiglow. Durch eine Platzierung der auch für den Freizeitsport zugänglichen neuen Schulsportanlage auf der der Bestandsbebauung abgewandten Seite und Nutzung der an die Bebauung grenzenden Seite für ein neues Mehrgenerationenhaus in Ratingen wäre es möglich, hier mehrere Bedarfe auf einer Fläche zu decken. Mehrgenerationenwohnen bietet sich nach Ansicht der SPD-Fraktion auch wegen der Altersstruktur in Ratingen Ost an.