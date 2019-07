Ratingen : Wohn-Genossenschaft will investieren

Ratingen Die Wogera versteht ihre eigene Arbeit als „gelebte Mietpreisbremse“ und legt Zahlen für 2018 vor.

In seinen Ausführungen zum Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 berichtete Schnutenhaus über das Schwerpunktthema „Wohnungsnot in Deutschland“. Bedarf nicht gedeckt – dies gilt in Teilbereichen auch für Ratingen. Regulierung des Wohnungsmarktes durch Enteignungen, Mietpreisbremse sowie neuerdings zudem auch noch den „Mietendeckel“ für mehrere Jahre werden nach Darstellung von Schnutenhaus zu keiner Entspannung am Wohnungsmarkt führen. „Durch diese Regularien wird keine einzige neue bezahlbare Wohnung entstehen“. Zur Lösung der Wohnungskrise bedarf es des Neubaus von bezahlbaren Wohnungen durch Wohnungsgenossenschaften und anderen Wohnungsunternehmen, die sich auch dem Gemeinwohl gegenüber verpflichtet fühlen und auch so agieren. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass der Anstieg der Baukosten durch immer neue Bauvorschriften und Anforderungen gebremst wird. Seit dem Jahr 2000 haben sich die Bauwerkskosten um mehr als 60 Prozent erhöht und führen dazu, dass Neubaumaßnahmen kaum noch unter 11 Euro Miete je Quadratmeter Wohnfläche monatlich vermietet werden können.

Für den eigenen Wohnungsbestand benötigt die Wogera keine gesetzlichen Vorgaben zu einer Mietpreisbremse. Mit einer Durchschnittsmiete von 5,68 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich ist die Wogera aus der Rechtsform des Unternehmens und dem Selbstverständnis einer angemessenen Mietenpolitik ein Stück „gelebte“ Mietpreisbremse für die Menschen in Ratingen. In den nächsten Jahren will die Genossenschaft verstärkt in den Neubau investieren. Kurzfristig steht dabei als erstes der Neubau für die „Ratinger Tafel“ auf den Grundstücksflächen Am Stadion (im Bereich der Fußgängerbrücke) an. Mit der Bauerstellung soll noch im Herbst 2019 begonnen werden. ls weitere Maßnahme steht das Bauvorhaben Hans-Böckler-Straße / Gartenstraße in den Startlöchern. Nach abschließender Klärung der baurechtlichen Belange sollen hier voraussichtlich 38 bezahlbare Mieteinheiten von der Appartement-Wohnung bis zur großzügigen 4-Raum-Wohnung entstehen.