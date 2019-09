Erste Hilfe : Leben retten ist ganz einfach

Ratingen Zur Woche der Wiederbelebung: Feuerwehr übt mit Bürgern den Ernstfall.

(JoPr) Zur Woche der Wiederbelebung hatte die Feuerwehr Ratingen am Samstag eine große Aktion am Ratiner Marktplatz gestartet. Notfallsanitäterinnnen und Notfallsanitäter zeigten den interessierten Besuchern, wie einfach es ist zu Helfen. „Beim Herzstillstand zählt jede Sekunde. Und Helfen ist so einfach“, so die Feuerwehr Ratingen.