Einkaufen : Einkaufen auf den letzten Drücker

Wer noch nicht alle Geschenke beisammen hat oder noch Zutaten fürs Festessen braucht, sollte sich heute beeilen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ratingen Die meisten Geschäfte schließen heute am frühen Nachmittag. Aber es gibt noch Shopping-Alternativen.

Wer bis heute noch nicht alle Einkäufe fürs Fest erledigt hat, sollte sich beeilen: Spätestens ab frühem Nachmittag sind die meisten Läden dicht, aber es gibt noch Adressen für den „Notfall“. Manuela Kessler ist Vorsitzende des Ratinger Werberinges City-Kauf und hat den Überblick: „Leider gibt es keine einheitlichen Öffnungszeiten. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass die Lebensmittler, die schon früh öffnen, gegen 12 Uhr, die anderen Einzelhändler unterschiedlich zwischen 12, 13 und 14 Uhr schließen.“

Der Vodafone-Shop Am Alten Steinhaus schließt um 12 Uhr, die Metzgerei Möllmann um 12 Uhr sowie Barrique, Puls Fashion und das Küchenatelier auf der Düsseldorfer Straße um 13 Uhr. Die Goldschmiede Schuster schließe um 14 Uhr. Der Ratinger Weihnachtsmarkt habe immerhin bis 14 Uhr geöffnet. Das sei „wirklich das Höchste der Gefühle“: „Die Menschen, die dort die vergangenen vier Wochen gearbeitet haben, sehnen sich nach ihren Familien und der wohlverdienten Auszeit, was meines Erachtens auch den Geist der Weihnacht widerspiegelt. Natürlich wäre es schön, auch an den Feiertagen oder zwischen den Jahren einen Markt besuchen zu können, aber sollte man nicht auch den Marktbeschickern eine Auszeit mit der Familie und ein paar besinnliche Tage gönnen? Mir ist es eine persönliche Herzensangelegenheit, dass die Menschen, die oftmals nicht in Deutschland verwurzelt sind, in ihre Heimat, zu ihren Familien reisen können.“

Am 24. Dezember selbst seien es oft Bestellungen von frischen Lebensmitteln, die abgeholt würden oder aber Last-Minute-Geschenke: „Weil sich doch noch Besuch angekündigt hat oder es seltsam aussieht beziehungsweise sich seltsam anfühlt, wenn man sich so gar nichts schenkt, obwohl genau das vorher vereinbart war.“

Der real-Markt in Breitscheid hat ebenso wie Edeka Kels in Ost heute von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Danach wird es im Stadtgebiet schwierig. Und wo kann man im Notfall noch einkaufen? Neben manchen gut sortierten Trinkhallen, Tankstellen sowie dem Hauptbahnhof in Düsseldorf kann man Einkäufe auch am Flughafen erledigen, wo sich Kurzentschlossene auch gleich aus dem Staub machen können.

Auch an Heiligabend, dem ersten und zweiten Feiertag, an Silvester und an Neujahr bleiben die Geschäfte und Restaurants im Airport geöffnet. Im Reisemarkt auf den Ebenen 2 und 3 halten die über 40 Reisebüros attraktive Angebote für Kurzentschlossene bereit. Der gut sortierte Rewe City-Markt hat beispielsweise jeweils ab 5 Uhr morgens geöffnet und schließt Heiligabend um 17 Uhr (ansonsten 22 Uhr, Neujahr 24 Uhr).

Mehr Infos liefert die Flughafenwebsite dus.com oder direkt unter enjoydus.com. Die Bahn informiert unter www.einkaufsbahnhof.de über Shops in ihren Bahnhöfen.