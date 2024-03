Bergischer Hof in Ratingen Warum ein Ratinger Gastronom die Preise senkt

Es ist gerade erst ein paar Wochen her, da musste auch der Ratinger Gastronom Igor Medjedovic die Preise in seinem Restaurant Bergischer Hof anpassen, nachdem die Mehrwertsteuer, die während der Corona-Pandemie für seine Branche auf sieben Prozent gesenkt wurde, wieder auf 19 Prozent angehoben worden war. Die Auswirkungen spürte er sofort. Also schraubte er die Preise wieder runter – zumindest drei Mal in der Woche.