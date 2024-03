Nach dem Anschlag vom 11. Mai 2023 Tombolaerlös geht an die Blaulichtfamilie

Noch immer stehen die Ratinger nach dem Anschlag am 11. Mai in Ratingen West hinter den Einsatzkräften „ihrer“ Blaulichtfamilie. Vor wenigen Tagen erst übergaben Heike Waerder und Mirco Köstring den Erlös aus der Tombola des Ratinger Winterdorfs auf dem Rathausvorplatz an René Schubert, Leiter der Feuerwehr Ratingen.