Jugend : WingTsun macht Mädchen stark

Lintorf Die Manege startet mit einem neuen Jugendprogramm ausschließlich für Mädchen ab zwölf Jahren.

(RP) Im Ratz-Fatz-Club der Manege, Jahnstraße 28 in Lintorf, gibt es zu Schulbeginn wieder ein neues, abwechslungsreiches Programm. Alle Kinder im Grundschulalter sind immer montags und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Jugendeinrichtung willkommen. Auch in den Herbstferien hat der Ratz-Fatz-Club von 10.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Und auch für Mädchen ab zwölf Jahren gibt es ein tolles Angebot.

Die Manege startet mit einem neuen Jugendprogramm ausschließlich für Mädchen ab zwölf Jahren. In diesem Rahmen findet unter dem Motto #only4girls@manegelintorf ein vierwöchiger WingTsun-Kurs in Kooperation mit der Trainerin Iris Meisenbacher vom BEKuG Institut Ratingen statt. In dem Kurs geht es um Ich-Stärkung, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung und Kraftübungen, um selbstsicher und wirksam auftreten zu können. Anschließend sind die Mädchen eingeladen, das Jugendcafé in der Manege zu besuchen.